Стала известна личность поджигателя вологодской часовни
Источник фото: МЧС России по Вологодской области
Мужчина «засветился» на городских камерах
Стала известна личность поджигателя деревянной часовни на улице Бурмагиных. Им оказался 33-летний местный житель, который «засветился» на городских камерах видеонаблюдения. По словам священника Николая Попугаева, мужчина, скорей всего, не совсем психически здоровый. Он уже сознался в поджоге.
Как ранее сообщал NewsVo, часовня на территории возрождаемой церкви Николы Золотые кресты была подожжена ночью в среду, 25 февраля. В результате пожара выгорела внутренняя отделка строения.
Сразу после происшествия был открыт сбор средств на восстановления часовни. Вологжане собрали уже более 550 тысяч рублей.