Стала известна личность поджигателя вологодской часовни

Источник фото: МЧС России по Вологодской области

Мужчина «засветился» на городских камерах

Стала известна личность поджигателя деревянной часовни на улице Бурмагиных. Им оказался 33-летний местный житель, который «засветился» на городских камерах видеонаблюдения. По словам священника Николая Попугаева, мужчина, скорей всего, не совсем психически здоровый. Он уже сознался в поджоге.

Как ранее сообщал NewsVo, часовня на территории возрождаемой церкви Николы Золотые кресты была подожжена ночью в среду, 25 февраля. В результате пожара выгорела внутренняя отделка строения.

Сразу после происшествия был открыт сбор средств на восстановления часовни. Вологжане собрали уже более 550 тысяч рублей.