В финальный день зимы метеоусловия будут определяться теплым сектором циклона
Опубликовано
Источник фото: Вологодский ЦГМС
Ожидается сырая и слякотная погода
Метеоусловия в финальный день календарной зимы будут определяться теплым сектором североатлантического циклона. Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, сегодня ожидаются умеренные осадки в виде снега, переходящего при повышении температуры в дождь.
Ветер южный, юго-западный, на дорогах местами гололедица, снежный накат.
Температура воздуха составит от -1 до +5 градусов в западной части региона.