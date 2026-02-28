В финальный день зимы метеоусловия будут определяться теплым сектором циклона

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Ожидается сырая и слякотная погода

Метеоусловия в финальный день календарной зимы будут определяться теплым сектором североатлантического циклона. Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, сегодня ожидаются умеренные осадки в виде снега, переходящего при повышении температуры в дождь.

Ветер южный, юго-западный, на дорогах местами гололедица, снежный накат.

Температура воздуха составит от -1 до +5 градусов в западной части региона.