В Вологодской области появится туристический маршрут, посвященный Николаю Рубцову

Источник фото: Культура в Вологодской области

Маршрут соединит несколько населенных пунктов региона

В Вологодской области появится туристический маршрут «Русские огоньки» памяти Николая Рубцова. Проект, который запустят к 90-летию со дня рождения поэта, соединит Тотьму, село Никольское, Биряково, Сокол и Вологду.

«Финальной точкой маршрута станет село Никольское. Здесь, благодаря проекту, реконструируют здание старой столовой. Оно превратится в общественное пространство «Краюха», которое станет площадкой для интерактивных мероприятий», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как говорится в сообщении, главная цель проекта – вдохнуть новую жизнь в знаковые места, связанные с именем Николая Рубцова.