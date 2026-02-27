Первый фигурант «похоронного» дела отправлен под стражу

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Ходатайство рассматривалось в закрытом порядке

Первый фигурант вологодского «похоронного» дела отправлен городским судом под стражу до 24 апреля. Ходатайство следственных органов было рассмотрено сегодня. В частности, мера пресечения была избрана бывшему директору казенного учреждения «Ритуал».

«Экс-руководитель учреждения подозревается в том, что, действуя в составе преступной группы с бывшим директором муниципального унитарного предприятия «Ритуал-Спецслужба» и вологодским предпринимателем, в период с сентября 2024 года по декабрь 2025 года под видом оказания ритуальных услуг, получил взятки за выделение мест под захоронение на территории Козицинского кладбища», - сообщает пресс-служба судов области.

Мужчина обвиняется по статье за получение взятки. В областном суде уточнили, что для соблюдения тайны следствия ходатайство было рассмотрено в закрытом порядке.

Мера пресечения в отношении остальных фигурантов дела будет рассмотрена позже.