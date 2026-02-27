Новости

Режим «Повышенная готовность» введен в Вологодской области

Александр Черняткин
непогода ограничения

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Госавтоинспекция рекомендует переждать непогоду на специализированных стоянках


В Вологодской области из-за непогоды режим «Повышенная готовность» введен в 21 муниципалитете. Для безопасности дорожного движения подразделения Госавтоинспекции работают совместно с УПРДОР «Холмогоры».

По данным синоптиков, Вологодская область сегодня оказалась в эпицентре циклонических вихрей с наибольшим количеством снегопадов.

«При движении по дорогам водителям рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, позволяющий контролировать дорожную ситуацию, избегать резких манёвров, использовать ремни безопасности», - сообщает Госавтоинспекция Вологодской области.

В случае ухудшения дорожной ситуации в регионе могут быть введены ограничения для движения большегрузного транспорта.

