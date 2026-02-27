После оттепели на Вологодчину придет похолодание

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Оттепель продержится совсем недолго

После оттепели, которая будет в ближайшие выходные дни, в Вологодскую область придет похолодание.

Уже сегодня днем температура воздуха составит от -1 на западе области до -7 градусов на востоке. В субботу столбики термометров поднимутся до плюсовой отметки. На фоне повышения температуры осадки перейдут из снега в дождь. На дорогах велика вероятность гололедных явлений.

«В ночь на воскресенье на западе и в центре около 0 градусов, на востоке -1… -4 градуса. Осадки в виде мокрого снега и снега сохранятся, но их интенсивность заметно снизится. В дневные часы вся территория области окажется в зоне положительных температур (от 0 на востоке до +2… +3 на западе», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Уже в ночь на понедельник похолодает до -4 градусов, при этом с северными ветрами начнет поступать холодный арктический воздух и температура понизится еще сильней.

В первую неделю марта погода будет очень неустойчивой.