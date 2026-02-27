Вологжанин несколько лет развращал несовершеннолетнюю падчерицу
Источник фото: News.ru
Развратные действия мужчина начал совершать, когда девочке было 13 лет
В Вологде вынесен приговор 40-летнему местному жителю за разврат и насилие несовершеннолетней падчерицы.
«Судом установлено, что с 2018 года в период совместного проживания, когда девушке было только 13 лет, подсудимый систематически совершал в отношении нее развратные действия. После достижения девушки 14-летнего возраста мужчина продолжил совершать развратные действия и половые сношения до конца 2019 года. В правоохранительные органы потерпевшая обратилась лишь по достижению совершеннолетия», - рассказали вы пресс-службе судов области.
По двум статьям УУ, возбужденным в отношении подозреваемого, он был освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности. Еще по одной статье – совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, он приговорен к 4 годам колонии общего режима.
Также в пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.