Вологжанин несколько лет развращал несовершеннолетнюю падчерицу

Развратные действия мужчина начал совершать, когда девочке было 13 лет

В Вологде вынесен приговор 40-летнему местному жителю за разврат и насилие несовершеннолетней падчерицы.

«Судом установлено, что с 2018 года в период совместного проживания, когда девушке было только 13 лет, подсудимый систематически совершал в отношении нее развратные действия. После достижения девушки 14-летнего возраста мужчина продолжил совершать развратные действия и половые сношения до конца 2019 года. В правоохранительные органы потерпевшая обратилась лишь по достижению совершеннолетия», - рассказали вы пресс-службе судов области.

По двум статьям УУ, возбужденным в отношении подозреваемого, он был освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности. Еще по одной статье – совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, он приговорен к 4 годам колонии общего режима.

Также в пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.