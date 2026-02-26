Роман Маслов избран новым сенатором от Вологодской области

Источник фото: Страница Романа Заварина в соцсетях

Голосование прошло в Законодательном собрании региона

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области избрали нового сенатора в Совет Федераций от региона. Ожидаемо им стал экс-глава Череповца Роман Маслов.

«Роман Маслов — талантливый управленец, реализовавший ряд успешных проектов сначала на посту главы Череповецкого района, а затем — руководителя промышленного центра региона. У него большой опыт работы в органах местного самоуправления, богатая практика решения сложных социальных и экономических задач, поэтому назначение в Совет Федерации — это признание его профессионализма, компетентности и умения работать на результат», - пояснил спикер регионального парламента Роман Заварин.

Напомним, Маслов сменил на посту экс-сенатора от Вологодчины Юрия Воробьева, который в настоящее время представляет в Совете Федерации Смоленскую область.