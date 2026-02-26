В Вологде перекладывают сети перед капитальным ремонтом дорог

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

В настоящее время специалисты приступили к перекладке сетей на улице Петрозаводской

В Вологде начали перекладку водопроводных сетей перед капитальным ремонтом дорог. В частности, специалисты «Водоканала» сейчас перекладывают сети на улице Петрозаводской, где необходимо заменить 900 метров водовода. Работы завершатся в мае, после чего начнется ремонт дорожного полотна.

«Улица Петрозаводская – одна из дорог, которые будут отремонтированы в 2026 году. Дорожное полотно здесь обновят на участке в 900 м – от улицы Можайского до дома 24а по улице Петрозаводской. Стоимость ремонта – 146,5 млн рублей. Уже объявлены конкурсные процедуры. Работы на сетях проводим заранее, чтобы не пришлось вскрывать новый асфальт. Своевременный ремонт также повысит надежность сетей. Также на этот год запланировано завершение работ на переходящих с прошлого года объектах – улицах Мира и Конева. Вся эта работа ведется в рамках подготовки Вологды к 880-летию», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Также в 2026 году планируется начать ремонт Советского проспекта (от Марии Ульяновой до Зосимовская), улицы Чернышевского (от Октябрьского моста до Карла Маркса). В течение 2026 года будет также отремонтирована улицы Лермонтова, а в селе Молочное началась замена канализации на улице Коминтерна.