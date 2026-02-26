Новости

МЧС заявляет об ухудшении погодных условий

Александр Черняткин
корреспондент
предупреждение ухудшение погоды

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Непогода может привести к росту ЧП


Региональное управление МЧС со ссылкой на Вологодский ЦГМС заявляет об ухудшении погодных условий. Уже в пятницу утром, начиная с западных округов, в регионе ожидается снегопад, местами до сильного, а также усиление ветра до 15 м/с, метель.

Еще более сложные погодные условия ожидаются в ночь на субботу, когда при повышении температуры до +3 градусов пойдет мокрый снег, на дорогах образование гололеда.

По словам спасателей, такие сложные погодные условия могут привести к росту чрезвычайных происшествий. К примеру, могут произойти обрывы электросетей и линий связи, на дорогах ожидается увеличение количества ДТП. Также возможно повреждение слабых конструкций и крыш из-за возросшей снеговой нагрузки.

