МЧС заявляет об ухудшении погодных условий

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Непогода может привести к росту ЧП

Региональное управление МЧС со ссылкой на Вологодский ЦГМС заявляет об ухудшении погодных условий. Уже в пятницу утром, начиная с западных округов, в регионе ожидается снегопад, местами до сильного, а также усиление ветра до 15 м/с, метель.

Еще более сложные погодные условия ожидаются в ночь на субботу, когда при повышении температуры до +3 градусов пойдет мокрый снег, на дорогах образование гололеда.

По словам спасателей, такие сложные погодные условия могут привести к росту чрезвычайных происшествий. К примеру, могут произойти обрывы электросетей и линий связи, на дорогах ожидается увеличение количества ДТП. Также возможно повреждение слабых конструкций и крыш из-за возросшей снеговой нагрузки.