Молодая вологжанка выплатит крупную сумму за гибель пенсионерки

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Женщина перепутала педали газа и тормоза

В Вологде 28-летняя молодая женщина выплатит крупную сумму в качестве морального вреда родственникам погибшей пенсионерки. Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля «Киа Рио», когда рассаживала цветы на клумбе во дворе дома по улице Панкратова. Происшествие случилось 16 июня в областном центре.

«28-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», пытаясь выехать с парковки, совершила наезд на 77-летнюю женщину, которая занималась рассадкой цветов на клумбе. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи», - напомнили обстоятельства аварии в пресс-службе судов Вологодской области.

В суде обвиняемая заявила, что, выезжая с парковки, перепутала педали газа и тормоза. В результате произошла трагическая авария.

Суд приговорил вологжанку к 2 годам исправительных работ. Также она должна выплатить по 1 млн рублей в пользу двух дочерей погибшей и по 500 тысяч рублей двум ее внукам.