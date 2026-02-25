В Вологде задержаны экс-руководители «Ритуала»

Источник фото: Яндекс.Карты

По предварительным данным, руководство муниципального предприятия брало взятки за выделение участков под захоронение

В Вологде задержаны бывшие руководители МКУ «Спецслужба «Ритуал» Олег Селезнев и МУП «Ритуал» Александр Мариныч.

Как сообщают вологодские Telegram-каналы, в их отношении возбуждены уголовные дела за получение взяток в крупном размере. По предварительным данным, мужчины подозреваются в получении взяток за выделенные участки под захоронение.

Как ранее сообщалось, оба руководителя «Ритуала» были уволены в декабре прошлого года после скандала с требованием денег за захоронение вологжан, погибших в зоне проведения СВО. Решение об их увольнении было принято губернатором Георгием Филимоновым.

Позже оказалось, что одним увольнением дело не ограничилось и региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело.

Как ранее сообщали представители частных компаний, которые занимаются изготовлением надгробий на Козицинском кладбище Вологды, цены за участки под захоронение доходили до 1,5 млн рублей. Также представителей частных компаний не пускали под разными предлогами на городское кладбище, а все похоронные услуги предоставлялись только одной организацией. При этом тарифы на услуги были введены самовольно, без согласования с городскими властями.

В настоящее время, как пишут тг-каналы, оба руководителя отправлены в изолятор временного содержания.