Более 600 коробок с гуманитарной помощью собрали вологжане для бойцов СВО
Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды
Помощь собиралась представителями бизнеса, общественными организациями и учебными заведениями
Вологжане собрали для бойцов СВО более 600 коробок с гуманитарной помощью и более 60 тысяч рублей. В работу включились представители бизнеса, общественные организации, учебные заведения, представители правоохранительных органов, жители.
Вологжане приносили необходимые бойцам вещи: продукты питания, одежду и обувь, строительные перчатки, средства личной гигиены, лекарства, инструменты и различное спецоборудование. Также в акции приняли участие 74 организации города. Все собранные вещи, оборудование, снаряжение будут направлены на передовую с очередным гуманитарным конвоем.
Также в День защитника Отечества в креативном пространстве «Салют, молодежь!» состоялся благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО, который посетили порядка 150 человек. Для зрителей выступали вологодские творческие коллективы и исполнители.
На благотворительном концерте было собрано более 60 тыс. рублей, которые направят на закупку всего необходимого для бойцов специальной военной операции.
Всего с начала СВО силами волонтёрского центра в зону СВО направлено порядка 350 тонн гуманитарного груза и 24 единицы техники.
Сбор гуманитарной помощи в Вологде продолжается. Вологжане могут приносить вещи для бойцов в «Добро.Центр» Вологды по адресу ул. Пугачева, 57а. Подробная информация размещена в