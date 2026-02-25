Более 600 коробок с гуманитарной помощью собрали вологжане для бойцов СВО

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Помощь собиралась представителями бизнеса, общественными организациями и учебными заведениями

Вологжане собрали для бойцов СВО более 600 коробок с гуманитарной помощью и более 60 тысяч рублей. В работу включились представители бизнеса, общественные организации, учебные заведения, представители правоохранительных органов, жители.

Вологжане приносили необходимые бойцам вещи: продукты питания, одежду и обувь, строительные перчатки, средства личной гигиены, лекарства, инструменты и различное спецоборудование. Также в акции приняли участие 74 организации города. Все собранные вещи, оборудование, снаряжение будут направлены на передовую с очередным гуманитарным конвоем.

Также в День защитника Отечества в креативном пространстве «Салют, молодежь!» состоялся благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО, который посетили порядка 150 человек. Для зрителей выступали вологодские творческие коллективы и исполнители.

На благотворительном концерте было собрано более 60 тыс. рублей, которые направят на закупку всего необходимого для бойцов специальной военной операции.

Всего с начала СВО силами волонтёрского центра в зону СВО направлено порядка 350 тонн гуманитарного груза и 24 единицы техники.