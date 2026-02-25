Приговор организованной группе мошенников вынесен в Вологде

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Всего в составе группы было 16 человек

В Вологде вынесен приговор в отношении 16 участников преступной группы, которые обманывали пенсионеров.

Во время следствия было установлено, что участники группы действовали на территориях Самарской, Оренбургской, Тамбовской, Ивановской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Вологодской областей.

«Действуя по отработанной схеме, они приходили к пенсионерам днем и представлялись сотрудниками газовой службы. Под предлогом проверки газового оборудования в квартире, ссылаясь на несуществующие нормативно-правовые акты и на предусмотренную административную ответственность, продавали потерпевшим приборы, выдаваемые за газовые анализаторы, по заведомо завышенным ценам», - рассказали в пресс-службе судов области.

Только по такой же схеме участники группы продавали пенсионерам медицинские приборы якобы на основе государственной помощи. Все оборудование продалось по цене, в десятки раз превышающую их реальную стоимость.

Вологодский городской суд приговорил 16 участников группы на срок от 1,5 до 8,5 лет лишения свободы. В отношении одного из участников уголовное дело на следствии было прекращено в связи с его смертью.