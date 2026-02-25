В Вологде 24 марта начнут принимать заявления в первые классы

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Информация размещена на сайте управления образования

В Вологде 24 марта начнется прием заявлений в первые классы на 2026-2027 учебный годы.

Информация с конкретными датами и временем начала приема заявлений по каждой школе размещена на официальном сайте управления образования.

Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Родители могут подать заявление для зачисления как лично, так и через портал Госуслуг.

«В новом учебном году откроем 161 первый класс в 40 школах. В 143 классах дети будут обучаться по общеобразовательным программам. Для 18 классов предусмотрены специальные программы, разработанные с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности в первые классы планируется зачислить порядка 4 200 человек», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Первая волна зачислений продлится до 30 июня, при этом обязательно наличие прописки по адресу, закрепленному за школой. Для зачисления в классы по адаптированным программам необходимо наличие соответствующего заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Приказы о зачислении школы будут изданы и выложены на своих официальных сайтах в течение трех рабочих дней после окончания приема заявлений.

Вторая волна зачисления на свободные места начинается с 6 июля до момента заполнения свободных мест.

Для детей старше 8 лет и младше 6 лет 6 месяцев обязательно наличие разрешения на зачисление от управления образования. Для этого необходимо иметь справку об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в школе или копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Отказать в зачислении в первый класс школа имеет право только в случае отсутствия свободных мест. В этой ситуации необходимо обратиться в управление образования городской администрации.