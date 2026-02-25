В Вологде 24 марта начнут принимать заявления в первые классы
Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды
Информация размещена на сайте управления образования
В Вологде 24 марта начнется прием заявлений в первые классы на 2026-2027 учебный годы.
Информация с конкретными датами и временем начала приема заявлений по каждой школе размещена на официальном
Соответствующее постановление размещено на
«В новом учебном году откроем 161 первый класс в 40 школах. В 143 классах дети будут обучаться по общеобразовательным программам. Для 18 классов предусмотрены специальные программы, разработанные с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности в первые классы планируется зачислить порядка 4 200 человек», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.
Первая волна зачислений продлится до 30 июня, при этом обязательно наличие прописки по адресу, закрепленному за школой. Для зачисления в классы по адаптированным программам необходимо наличие соответствующего заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Приказы о зачислении школы будут изданы и выложены на своих официальных сайтах в течение трех рабочих дней после окончания приема заявлений.
Вторая волна зачисления на свободные места начинается с 6 июля до момента заполнения свободных мест.
Для детей старше 8 лет и младше 6 лет 6 месяцев обязательно наличие разрешения на зачисление от управления образования. Для этого необходимо иметь справку об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в школе или копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
Отказать в зачислении в первый класс школа имеет право только в случае отсутствия свободных мест. В этой ситуации необходимо обратиться в управление образования городской администрации.