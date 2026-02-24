13 грубых нарушений ПДД зафиксировано в Вологде в выходные
Источник фото: 35.ТВ
Трое водителей задержаны за управление машинами в состоянии опьянения
В Вологде в минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Нетрезвый водитель». За этот период было выявлено 13 грубых нарушений правил дорожного движения.
Три водителя задержаны за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения,8 привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских удостоверений, 2 собственника привлечены к административной ответственности за передачу права управления транспортными средствами лицу, не имеющему, либо лишенному права управления автомобилем.
«Сотрудники отдела Госавтоинспекции обращаются к гражданам с просьбой сообщать в дежурную часть о фактах управления транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии по телефонам: 76-50-50 и 76-50-55. В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях», - напомнили в городском отделе Госавтоинспекции.