13 грубых нарушений ПДД зафиксировано в Вологде в выходные

Источник фото: 35.ТВ

Трое водителей задержаны за управление машинами в состоянии опьянения

В Вологде в минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Нетрезвый водитель». За этот период было выявлено 13 грубых нарушений правил дорожного движения.

Три водителя задержаны за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения,8 привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских удостоверений, 2 собственника привлечены к административной ответственности за передачу права управления транспортными средствами лицу, не имеющему, либо лишенному права управления автомобилем.