13 грубых нарушений ПДД зафиксировано в Вологде в выходные

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: 35.ТВ

Трое водителей задержаны за управление машинами в состоянии опьянения


В Вологде в минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Нетрезвый водитель». За этот период было выявлено 13 грубых нарушений правил дорожного движения.

Три водителя задержаны за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения,8 привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских удостоверений, 2 собственника привлечены к административной ответственности за передачу права управления транспортными средствами лицу, не имеющему, либо лишенному права управления автомобилем.

«Сотрудники отдела Госавтоинспекции обращаются к гражданам с просьбой сообщать в дежурную часть о фактах управления транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии по телефонам: 76-50-50 и 76-50-55. В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях», - напомнили в городском отделе Госавтоинспекции.

