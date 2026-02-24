Глава Череповца сложил полномочия

Источник фото: Страница Романа Маслова в соцсетях

Депутаты приняли его отставку

Глава Череповца Роман Маслов сложил полномочия. Сегодня депутаты Череповецкой городской Думы приняли его отставку. По его словам, решение о сложении полномочий было принято по собственному желанию.

«Принял непростое для себя решение — подать в отставку. Перехожу работать в Законодательное собрание нашей области», — написал Маслов на своей странице в соцсетях.

Роман Маслов в 2017 году был избран в городскую Думу Череповца. Позже возглавил Череповецкий район, а в 2025 году был избран мэром Череповца.

О его решении подать в отставку стало известно 18 февраля.