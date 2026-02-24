Масштабные мероприятия прошли в Вологде в День защитника Отечества

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Основные мероприятия прошли на площади Революции

На площади Революции накануне прошло масштабное мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Для жителей города были организованы интерактивные площадки, выставка техники и многое другое.

«В период специальной военной операции наши сердца, наши души с парнями, которые выполняют боевые задачи. Наша святая обязанность — это поддержка бойцов СВО и их семей, детей, матерей и жён, чтобы они не чувствовали ни в чём нужды. Как раньше, так и сейчас делаем всё для фронта, всё для победы. Вологда и вся Россия встали единым строем. Больше 350 тысяч тонн гуманитарного груза и 24 единицы техники вологжане отправили на фронт. И мы продолжим это делать», — сказал глава Вологды Сергей Жестянников.

В сборе гуманитарной помощи участвуют образовательные учреждения, культурные центры, общественные объединения и представители социально ответственного бизнеса. Жители города передают на передовую вещи, медикаменты, технику и снаряжение, маскировочные сети, письма.

В концертной программе на площади Революции приняли участие творческие коллективы и артисты Вологды, которые выступали с патриотическими песнями.

Также на площади Революции работали различные интерактивные и спортивные площадки, была организована выставка техники от различных спецслужб – бронеавтомобили, используемые органами внутренних дел и российской армией, автовышки и пожарная автоцистерна МЧС, автомобили патрульно-постовой службы, ГИБДД и машина кинологов от УМВД.