Вологодские синоптики рассказали о последних днях календарной зимы

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Погода кардинально изменится к концу недели

Погода в Вологодской области кардинально изменится только в конце текущей недели. Во вторник, среду и четверг территория области будет находиться на границе барических образований – южный циклон не достигнет границ региона.

В ночь на среду преимущественно без осадков, ночью температура составит до -15 градусов, днем от -2 до -7 градусов. Примерно такая же погода сохранится в четверг.