Вологодские синоптики рассказали о последних днях календарной зимы

Александр Черняткин
Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Погода кардинально изменится к концу недели


Погода в Вологодской области кардинально изменится только в конце текущей недели. Во вторник, среду и четверг территория области будет находиться на границе барических образований – южный циклон не достигнет границ региона.

В ночь на среду преимущественно без осадков, ночью температура составит до -15 градусов, днем от -2 до -7 градусов. Примерно такая же погода сохранится в четверг.

«В пятницу характер погоды изменится. По предварительным данным, ближе к утру территорию области накроет теплый атмосферный фронт североатлантического циклона: увеличится облачность, пройдет снег различной интенсивности, усилится ветер. В субботу влияние циклона сохранится, температурный фон повысится, возможны гололедные явления, - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

