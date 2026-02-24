Вологодские синоптики рассказали о последних днях календарной зимы
Источник фото: Вологодский ЦГМС погода
Погода кардинально изменится к концу недели
Погода в Вологодской области кардинально изменится только в конце текущей недели. Во вторник, среду и четверг территория области будет находиться на границе барических образований – южный циклон не достигнет границ региона.
В ночь на среду преимущественно без осадков, ночью температура составит до -15 градусов, днем от -2 до -7 градусов. Примерно такая же погода сохранится в четверг.
«В пятницу характер погоды изменится. По предварительным данным, ближе к утру территорию области накроет теплый атмосферный фронт североатлантического циклона: увеличится облачность, пройдет снег различной интенсивности, усилится ветер. В субботу влияние циклона сохранится, температурный фон повысится, возможны гололедные явления, - рассказали в вологодском Гидрометцентре.