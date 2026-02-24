Стал известен кандидат на должность министра здравоохранения

Источник фото: 29.ру

Кандидатуру рекомендовал министр здравоохранения РФ

Новым министром здравоохранения Вологодской области может стать Игорь Петчин. Новую кандидатуру рекомендовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Игорь Петчин начинал карьеру с должности врача-хирурга в Сысольской ЦРБ республике Коми.

В 2012 году стал главврачом Архангельской областной клинической больницы, откуда был уволен после скандала в Котласском районе. Его уволили после ситуации с транспортировкой мальчика, на которого напала собака. 10-летнего ребенка увезли не в ту больницу Москвы, из-за чего ему пришлось ампутировать покалеченную руку. Как уверяли специалисты Архангельской областной клинической больницы, шансы на сохранение конечности были очень малы в любом случае.

В 2022–2023 годах Петчин руководил департаментом здравоохранения Орловской области.