В Вологде Масленицу отпраздновали 31 тысяча человек

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды Масленица

Центральным событием стал «блинный разгуляй»

В Вологде на разных площадках Масленицу отпраздновали 31 тысяча человек. Основной площадкой для празднования стала Кремлевская площадь, куда пришли почти 17 тысяч человек.

«Масленица – это не только блины, не только гуляния – в первую очередь, это семейный традиции, традиции Русского Севера. Всегда мы собирались на Масленицу всей семьей, все поколения – дети, родители, бабушки, дедушки – пекли блины, пили чай, радовались скорому приходу весны», – сказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Центральным событием Масленицы на площади Революции стал «Блинный разгуляй», в рамках которого было приготовлено около 1 500 блинов и 120 литров облепихового чая со сливочным маслом. Акция прошла при поддержке Ассоциации отельеров и рестораторов города Вологды.

Помимо Кремлевской площади, праздничные гуляния также прошли в парке «Евковка», парке Ветеранов, у Дома вологодского масла, в Кремлёвском саду, в Осановской роще, в Лосте, в микрорайоне Охмыльцево, в Монастырском саду и на других площадках.