В Вологодской области новый уполномоченный по правам ребенка

Источник фото: Страница Антонины Федоровой в соцсетях

Антонине Федоровой уже вручено соответствующее удостоверение

В Вологодской области выбрали нового уполномоченного по правам ребенка. Детским омбудсменом стала экс-депутат Законодательного собрания региона Антонина Федорова. Соответствующее удостоверение ей вручила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Антонина Федорова окончила Череповецкий госуниверситет по специальности «Педагогика и методика начального образования». Трудовую деятельность начинала с должности педагога центра социальной помощи семье и детям.

В последние годы работала депутатом Законодательного собрания области.