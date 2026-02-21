В Вологодской области новый уполномоченный по правам ребенка
Источник фото: Страница Антонины Федоровой в соцсетях
Антонине Федоровой уже вручено соответствующее удостоверение
В Вологодской области выбрали нового уполномоченного по правам ребенка. Детским омбудсменом стала экс-депутат Законодательного собрания региона Антонина Федорова. Соответствующее удостоверение ей вручила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Антонина Федорова окончила Череповецкий госуниверситет по специальности «Педагогика и методика начального образования». Трудовую деятельность начинала с должности педагога центра социальной помощи семье и детям.
В последние годы работала депутатом Законодательного собрания области.