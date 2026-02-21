В Вологде на Масленицу приготовят 2000 литров чая и сбитней

Источник фото: Вологда.рф

Главные гуляния развернутся на Кремлевской площади

В Вологде для масленичных гуляний приготовят порядка 2000 литров различных видов чая и сбитней. Главные гуляния пройдут на Кремлевской площади.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, для кулинарного праздника повара приготовят облепиховый чай по уникальному рецепту - из облепихи, мёда, апельсинов, розмарина с использованием вологодского масла.

«Индивидуальные предприниматели на «Царской ярмарке» приготовят более 200 литров классического черного чая и по 150 литров экзотических чаев - китайского ганпаудера и индийского ассама. Также вологжане смогут попробовать ягодные чаи из брусники, смородины и малины, вишневый пуэр и целебную чагу с мятой», - говорится в сообщении.

Также во время праздника пройдет кулинарное шоу, на котором шеф-повара вологодских ресторанов испекут кружевные блины.

Праздничные гуляния начнутся в 11:00.