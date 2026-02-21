Погода берет курс на потепление

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Февраль начинает медленно сдавать позиции

Погода постепенно берет курс на потепление. Инициатива в атмосфере будет постепенно переходить от тыла уходящего на северо-восток циклона - к гребню антициклона с запада. В Вологде сегодня днем облачная с прояснениями погода, дневная температура составит от -7 до -9 градусов.

Уже завтра скажется приближение североатлантического циклона, из-за чего небо снова нахмурится, и возобновится снег. Днем от -4 до -6 градусов, небольшой снег, ветер южной четверти.

Как уточнил ведущий синоптик центра ФОБОС Евгений Тишковец, за неделю до календарной весны февраль начнет медленно сдавать позиции, и зима приобретет довольно мягкие черты.