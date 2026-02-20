Сергей Жестянников показал проект нового фасада городского рынка

Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова рынок

По его словам, реконструкция начнется уже в этом году

Глава Вологды Сергей Жестянников показал варианты реконструкции фасада городского рынка.

По его словам, центр города, где расположен городской рынок, является точкой притяжение вологжан и гостей города, поэтому обновление пространства является вкладом в развитие туристического потенциала.

«Уже разработан проект реконструкции фасада здания. Сейчас он в стадии согласования. Собственники приступят к работам по благоустройству уже в этом году и завершат их к юбилею города в 2027. Это первый этап обновления этого исторического места», - написал Жестянников в своем Telegram-канале.

Помимо реконструкции фасада, на здании установят подсветку. Кроме того, будет благоустроена территории прилегающая территория – парковки и тротуары.