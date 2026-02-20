Потепление и дальнейшие снегопады обещают вологодские синоптики

Источник фото: Вологодский ЦГМС

В ряде округов только за минувшую ночь выпало до 190% декадной нормы осадков

Вологодские синоптики обещают потепление и продолжение снегопадов. При этом только за минувшую ночь в ряде округов уже выпало до 190% декадной нормы осадков. Обильные осадки. напомним, принес балканский циклон. Снег продолжится и сегодня, но наиболее интенсивная зона осадков сместится на восток области.

«В ночь на субботу на всей территории области под влиянием циклона пройдет небольшой, местами умеренный снег, температура воздуха составит от -9 до -13 градусов. Днем интенсивность осадков заметно снизится, по области от -6 до -8 градусов», - пояснили в вологодском Гидрометцентре.

В воскресенье днем западные и центральные округа накроет очередной теплый атмосферный фронт, который принесет небольшой снег с усилением ветра. Днем столбики термометров поднимутся до отметок в -3… -8 градусов.

В понедельник фронт сместится на восток, на западе и в центре осадки будут прекращаться. Температура воздуха составит от -2 до -7 градусов.

Предварительно в среду и в четверг придет очередной циклон, который принесет осадки разной степени интенсивности. При этом среднесуточная температура будет в районе многолетних значений.