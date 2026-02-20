В Вологде продолжают эвакуировать машины за нарушение правил парковки у вокзала
Источник фото: Вологда.рф
В Вологде продолжают эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки у железнодорожного вокзала на площади Бабушкина. Только минувшей ночью было эвакуировано девять автомобилей.
Ранее сообщалось, что на площади введено ограничение на стоянку в ночное время. Для этого были установлены соответствующие дорожные знаки. В частности, на парковке у здания «Почты России» стоянка автомобилей запрещена с 01:00 до 02:00, а на парковке у здания железнодорожного вокзала запрет действует с 02:00 до 03:00.
«Администрация Вологды совместно с Госавтоинспекцией продолжает контролировать соблюдение правил парковки у площади Бабушкина. Ограничения парковки с соответствующими знаками действовали там еще до начала второго этапа ремонта привокзальной площади и были восстановлены после завершения работ. Такие меры необходимы для обеспечения беспрепятственной уборки территории. Кроме того, ограничения призваны напомнить водителям не оставлять свой транспорт на длительное хранение в зонах, где работает уборочная техника», — пояснил заместитель главы Вологды Никита Сватковский.