В Вологде продолжают эвакуировать машины за нарушение правил парковки у вокзала

Источник фото: Вологда.рф

В Вологде продолжают эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки у железнодорожного вокзала на площади Бабушкина. Только минувшей ночью было эвакуировано девять автомобилей.

Ранее сообщалось, что на площади введено ограничение на стоянку в ночное время. Для этого были установлены соответствующие дорожные знаки. В частности, на парковке у здания «Почты России» стоянка автомобилей запрещена с 01:00 до 02:00, а на парковке у здания железнодорожного вокзала запрет действует с 02:00 до 03:00.