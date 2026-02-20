Череповчанин осужден за развращение несовершеннолетних девочек

Источник фото: Пресс-служба судов Вологодской области

В списке потерпевших – пять девочек-аниматоров

В Череповце вынесен приговор в отношении 25-летнего молодого мужчины, которого обвиняли в развращении несовершеннолетних девочек-аниматоров.

Как было установлено во время следствия, мужчина работал в детском развлекательном парке Череповца, там же общался с несовершеннолетними девочками-аниматорами.

«Следствием и судом было установлено, что подсудимый общался с потерпевшими на темы сексуального характера, делал непристойные комплименты, а также совершал физические действия: обнимал девушек, демонстрировал одной из них фотографии обнаженной женщины, а еще одну поцеловал в щеку. В отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, эти действия также носили систематический характер», - рассказали в пресс-службе судов области.

Также следствие обвиняло мужчину в спаивании девочек алкоголем.

В суде мужчина признался в развратных действиях, однако отрицал спаивание алкоголем.

Суд признал череповчанина виновным по статьям за «развратные действия в отношении несовершеннолетних» и «вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя» и приговорил мужчину к 2 годам колонии строгого режима.