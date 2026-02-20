Новые правила продажи алкоголя вступят в силу с 1 марта

Источник фото: РБК Вологда

Они направлены в первую очередь на борьбу с «наливайками»

В Вологодской области ужесточается борьба с «наливайками». Изменения в региональный закон вступают в силу с 1 марта.

В частности, розничная торговля алкоголя будет запрещена в стационарных торговых объектах, расположенных в подвалах, цокольных и подземных этажах. Также запрет касается многоквартирных домов, в которых хотя бы один из входов организован со стороны подъезда. Кроме того, запретят выкладывать и демонстрировать алкоголь в прикассовой зоне – в радиусе трех метров от контрольно-кассовой техники.

«С понедельника по пятницу розничная продажа алкоголя не допускается в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях», - добавил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По субботам и воскресеньям предприятиям общепита разрешат продавать алкоголь с 12:00 до 23:00 при выполнении следующих требований:

наличие лицензии на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания;

наличие не менее 40 посадочных мест в зале обслуживания;

соответствие объекта общепита требованиям ГОСТа для баров, кафе;

полноценное обслуживание официантами (для кафе) или барменами (для баров);

наличие форменной одежды у персонала.

Также вводится дополнительный день запрета продажи алкоголя – 1 марта.