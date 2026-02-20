Вологда дополнительно получит более 600 млн рублей на реализацию масштабных проектов

Источник фото: Пресс-служба Вологодской городской Думы

Решение поддержано депутатами городской Думы

Из бюджета Вологды дополнительно выделено более 600 млн рублей на реализацию крупных проектов в 2026 году. Соответствующие поправки приняли депутаты городской Думы.

«В 2025 году было завершено более 400 инфраструктурных объектов, в 2026 году в планах ещё более 285 проектов, которые мы реализуем при колоссальной поддержке федерации и области. Выделенные дополнительные средства городского бюджета позволят нам расширить проекты, сделать их масштабнее, современнее, насыщеннее», – прокомментировал глава Вологды Сергей Жестянников.

Дополнительно выделенные средства, в частности, позволят увеличить до 27 число дворов, которые будут отремонтированы в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Будут благоустроены три детские площадки в микрорайонах и одна научная детская площадка на площади Федулова. Она станет третьим подобным объектом в городе и будет посвящена теме «Физика».

На выделенные средства будет проведен капитальный ремонт фасадов и крыш домов №№65, 70 и 116 по улице Чернышевского. Также будет дополнительно смонтирована архитектурная подсветка на зданиях вдоль Советского проспекта и Набережной VI армии.

Среди других профинансированных направлений – ремонт объектов образования, в частности, ремонт 45 веранд в детских садах и замена порядка 500 оконных блоков, разработка проектно-сметной документации для будущих объектов благоустройства и многое другое.