Из Вологды на СВО отправлен гуманитарный груз с техническими средствами
Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды
Груз собирали жители города и представили бизнеса
Из Вологды на СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи с техническими средствами. Груз собран горожанами и социально ответственным бизнесом.
«Сейчас самое основное, что нужно бойцам, это технические средства. Их мы как раз собирали - это рации, различные беспилотники и дроны», — говорит военный корреспондент, позывной «Вологда», депутат Вологодской городской Думы Михаил Суриков.
В сборке гуманитарного груза принимают участие вологжане, образовательные учреждения, культурные центры, общественные объединения и предприниматели.
«В этот раз мы передаём тактические костюмы, средства связи и БПЛА. О том, что нужно бойцам, мы узнаём, отрабатывая заявки. Бойцы же передают благодарности», — пояснил руководитель строительной организации «Эксперт» Максим Билев.
Жители города, которые хотят помочь бойцам СВО, могут приносить необходимые вещи и продукты в «Добро.Центр» Вологды.