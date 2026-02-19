Георгий Филимонов распорядился поставить «в ружье» дорожные службы

Источник фото: Даниил Зинченко, ИА «Вологда Регион» снегопад

Метель пройдет с запада на восток области через центральные округа

Из-за резкого ухудшения погодных условий Георгий Филимонов распорядился поставить «в ружье» дорожные и коммунальные службы региона.

«Перевести силы и средства жилищно-коммунального хозяйства, дорожную технику в режим усиленной работы и оперативного реагирования. Не повышенной готовности, а уже работы. Вывести всю технику на дороги, все звенья в усиленном режиме работы. Убираем дороги и улицы от снега», - пояснил глава региона.

Сегодня циклон в течение дня будем перемещаться с крайних западных округов (Бабаевский и Чагодощенский) в восточную часть (Великоустюгский, Тотемский и Никольский округа) через центр региона.

По предварительным данным, метель будет продолжаться в течение суток.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция рекомендует водителям использовать специализированные площадки для стоянки на федеральных трассах.

В случае ухудшения погоды на дорогах может быть полностью запрещено движение грузового транспорта.