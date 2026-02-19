Сергей Жестянников расскажет вологжанам о преобразовании города

Прямой эфир с главой города пройдет 18 марта

Глава Вологды Сергей Жестянников проведет 18 марта в 12:00 прямой эфир на официальной странице руководителя городской администрации. Жестянников расскажет о работах, которые запланированы в Вологде летом этого года по благоустройству, озеленению, а также завершению крупных объектов.

«2026 год является финишной прямой перед празднованием 880-летия Вологды. В прошлом году было завершено более 400 объектов благоустройства. Продолжаем и усиливаем эту работу по всем направлениям. В Вологде предстоит благоустроить еще несколько общественных пространств, завершить ремонт улиц Мира и Конева, провести ремонт дворов, озеленение и многое другое. О запланированных работах расскажу вологжанам на прямом эфире и отвечу на вопросы жителей. Задавайте ваши вопросы, высказывайте предложения через платформу ПОС», – уточнил Жестянников.