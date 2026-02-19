Зданию бывшей типографии в центре Вологды нашли необычное применение

Источник фото: Яндекс.Карты

Там будут развивать инновации

Зданию строй типографии на улице Челюскинцев в центре Вологды нашли применение. Как сообщает Telegram-канал «Вологодской канвой», там будет расположен IT-парк. Речь о его создании шла на совещании в правительстве региона, о котором сегодня рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Договоренность о создании в Вологде IT-парка была достигнута на встрече Георгия Филимонова с председателем правления Сбербанка Германом Грефом в январе, когда были определены ключевые направления сотрудничества, имеющие стратегическое значение для развития Вологодской области.