Зданию бывшей типографии в центре Вологды нашли необычное применение
Там будут развивать инновации
Зданию строй типографии на улице Челюскинцев в центре Вологды нашли применение. Как сообщает Telegram-канал «Вологодской канвой», там будет расположен IT-парк. Речь о его создании шла на совещании в правительстве региона, о котором сегодня рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Договоренность о создании в Вологде IT-парка была достигнута на встрече Георгия Филимонова с председателем правления Сбербанка Германом Грефом в январе, когда были определены ключевые направления сотрудничества, имеющие стратегическое значение для развития Вологодской области.
«Концепция IT-парка сформирована и представлена коллегам из Сбербанка. Проект ориентирован на развитие инноваций, поддержку технологического бизнеса и создание новых рабочих мест. Также направлены предложения по размещению на площадях технопарка Блока «Технологии» Сбера, концепция создания кампуса «Школы 21», - рассказал в своем telegram-канале Филимонов.