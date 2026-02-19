В Вологодском городском суде продолжается рассмотрение «дела манекенов»

Источник фото: Регионального лидера «Новых людей» пытаются привлечь к административной ответственности

В городском суде Вологды накануне началось рассмотрение громкого административного дела в отношении депутата городской Думы, руководителя регионального отделения партии «Новые люди» Александра Борисова. Как ранее сообщал NewsVo, парламентария хотят привлечь к ответственности и возможному аресту за социальную акцию, с помощью которой Борисов хотел обратить внимание властей на проблему очередей в поликлиниках.

Напомним, в ноябре 2025 года у входа в городскую поликлинику №2 сторонники «Новых людей» установили несколько манекенов с табличками, на которых были написаны жалобы вологжан на большие очереди к узким специалистам. Как заявили организаторы акции, мероприятие должно было обозначить проблему очередей, не нарушить порядок и носить символический характер.

В суде основным свидетелем выступил заместитель главного врача Вологодской поликлиники № 2 Вологды Евгений Сиротин, который в ноябре исполнял обязанности главврача.

По его словам, в тот день, 12 ноября, около 14:00 он вернулся на работу с обеда. Когда он подъезжал к медучреждению, манекенов не увидел. Они появились позже, когда он был на своем рабочем месте и увидел их из окна кабинета. Сиротин заявил, что вышел на улицу, чтобы узнать детали акции, но к тому времени манекенов уже не было.

Исполняющий обязанности главврача также пояснил, когда увидел манекены из окна кабинета, не заметил, чтобы организаторы акции собирали на улице людей, выкрикивали лозунги, раздавали листовки или призывали к каким-либо действиям. Прохожие, которые шли мимо, просто смотрели на манекены, читали надписи на табличках и двигались дальше.

«Заявитель Сиротин Евгений Анатольевич свидетельствует о том, что видел Александра Борисова в составе съёмочной группы на тротуаре у больничного забора. В подтверждение своих слов им представлена видеозапись с больничных камер. Комичность ситуации заключается в том, что на ней Борисова нет», — комментирует защитник Павел Аксёнов.

Евгений Сиротин посчитал, что акция якобы «способна дискредитировать это медучреждение», поскольку у вологжан могло сложиться впечатление, что посетители поликлиники «стоят в очереди с утра до вечера». По его словам, на самом деле очередей к узким специалистам в учреждении нет.

Однако, по данным из открытых источников, только в городской поликлинике №2 открыто 20 вакансий. В остальных медучреждениях области ситуация не лучше.

На следующее заседание суд вызвал сотрудника полиции, который составлял протокол об административном правонарушении. Рассмотрение дела перенесли на 2 апреля.

В региональном отделении партии «Новые люди» подчеркивают, что все действия, проведённые в рамках социальной акции, были заранее согласованы с юристами и находились в правовом поле. Ситуация, когда временную установку манекенов с табличками пытаются приравнять к несанкционированному митингу, абсурдна. Пожалуй, это первый в стране подобный случай.

«Новые люди» заверили, что продолжат работу по продвижению в регионе социальных инициатив.