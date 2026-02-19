На конкурс логотипов к юбилею Вологды поступило почти 30 заявок

конкурс

Заявки принимаются до 26 февраля

На конкурс логотипов к 880-летнему юбилею Вологды поступило уже около 30 заявок. Как ранее сообщал NewsVo, конкурс продлится до 26 февраля. Логотип станет визуальным символом всех юбилейных мероприятий, запланированных на 2027 год.

«На сегодняшний день мы получили порядка 30 заявок. В конкурсе участвуют не только дизайнеры из Вологды, но и из Череповца, Ижевска, Санкт-Петербурга, Магнитогорска и Новочеркасска. В своих работах авторы используют визуальные символы Вологды, городскую архитектуру, кружево и вологодские орнаменты. Прием заявок завершится 26 февраля. Приз для победителя конкурса – 100 тыс. рублей», – напомнила директор АНО «Развитие городских пространств» Елена Уханова.

В своих работах авторы обыгрывают образы Софийского собора и колокольни, птицы счастья, которая стала символом Вологды и Вологодской области, резного палисада и кружева. Многие работы оформлены в соответствии с дизайн-кодом Вологды в красном и белом цвете.

Заявки на конкурс принимаются на адрес электронной почты: vologda.sreda@yandex.ru. В письме должна быть заявка, эскиз выполненной работы, то есть сам логотип и брендбук, а также согласие на обработку персональных данных.

Сначала по результатам конкурса пройдет народное голосование, которое определит трех финалистов. Затем эксперты выберут из трех работ лучшей. Победителя объявят 26 марта.