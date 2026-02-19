Синоптики заявили об окончании «ледникового периода»

Источник фото: Telegram-канал «Метеовести»

Правда, для начала нужно пережить сильный снегопад

Мощный снегопад обрушится сегодня на российские регионы. Правда, если в центральной части страны, как утверждают синоптики, снег пойдет «стеной» при максимальном ухудшении видимости, то Вологодскую область балканский циклон затронет не так сильно. Рекордных значений сугробы в Вологодской области вряд ли достигнут.

Снег на Вологодчине начнется сегодня в районе обеда и на пиковые значения должен выйти в ночь на пятницу.

Как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, положительным моментом станет то, что в результате прихода циклона сильные морозы смягчатся и температурный фон уже сегодня вернётся в свое климатическое русло.