Стало известно имя потенциального сенатора от Вологодской области

Новым сенатором от Вологодской области может стать экс-глава Череповца Роман Маслов. Об этом сегодня сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в правительстве Вологодской области.

По данным издания, Роману Маслову может перейти мандат Юрия Воробьева, который в настоящее время представляет в Совете Федерации Смоленскую область.

Сам Маслов сегодня в своих соцсетях подтвердил, что переходит на работу в Законодательное собрание региона, депутаты которого, по всей видимости, и выдвинут его на должность сенатора.

«Принял непростое решение - подать в отставку. Перехожу работать в Законодательное Собрание нашей области. Безусловно, буду помогать и работать во благо родного Череповца», - написал Маслова в своем telegram-канале.

Роману Маслову 37 лет, он выпускник ЧГУ. В 2017 году был избран в городскую Думу Череповца. В 2022 году возглавил городской парламент, а затем был избран главой Череповецкого района. С марта прошлого года избран мэром Череповца.