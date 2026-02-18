Вологжанам предлагают выбрать площадки для благоустройства
Источник фото: Вологда.рф
Все они будут вынесены на голосование
Вологжанам предлагают выбрать общественные пространства для благоустройства в 2027 году. Все они будут вынесены на голосование.
«Объекты для голосования жители могут выбрать из предложенного перечня территорий, в который входит 31 общественное пространство. В их числе сквер у Домика Петра I, Ковыринский сад, сквер 825-летия Вологды, Сквер Героев СВО, Фрязиновский парк и многие другие. На основе предложений вологжан и будет сформирован реестр, который будет выставлен на голосование в весенний период», - рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.
Весь перечень территорий, на основе которого можно высказывать свои предложения, опубликован на
Вологжанам предлагают указать площадку для благоустройства, перечень предполагаемых работ, обозначить проблемы, которые решит благоустройство, а также предполагаемый социально-экономический эффект.
На основе предложений, поданных жителями Вологды, будет сформирован список территорий, участвующих в голосовании, которое пройдет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.