Вологжанам предлагают выбрать площадки для благоустройства

Источник фото: Вологда.рф

Вологжанам предлагают выбрать общественные пространства для благоустройства в 2027 году. Все они будут вынесены на голосование.

«Объекты для голосования жители могут выбрать из предложенного перечня территорий, в который входит 31 общественное пространство. В их числе сквер у Домика Петра I, Ковыринский сад, сквер 825-летия Вологды, Сквер Героев СВО, Фрязиновский парк и многие другие. На основе предложений вологжан и будет сформирован реестр, который будет выставлен на голосование в весенний период», - рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Весь перечень территорий, на основе которого можно высказывать свои предложения, опубликован на сайте администрации Вологды в качестве приложения к соответствующему постановлению.

Вологжанам предлагают указать площадку для благоустройства, перечень предполагаемых работ, обозначить проблемы, которые решит благоустройство, а также предполагаемый социально-экономический эффект.

На основе предложений, поданных жителями Вологды, будет сформирован список территорий, участвующих в голосовании, которое пройдет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.