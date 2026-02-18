Новости

У вологодского отделения Почты России новый директор

Александр Черняткин
корреспондент
назначения Почта России

Источник фото: АО «Почта России»

Отделение возглавила экс-директор Оренбургского управления


У вологодского отделения Почты России новый директор. Отделение возглавила Марианна Логанова, которая ранее возглавляла Оренбургскоое управление Почты России.

Как сообщает пресс-служба АО «Почта России», приоритетными задачами Марианны Логановой станут модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, а также повышение качества обслуживания клиентов в Вологодской области.

«В зоне внимания нового руководителя по-прежнему остаются социальные функции Почты, а также стабильное предоставление почтовых услуг во всех населённых пунктах региона», - заявили в обществе.

