У вологодского отделения Почты России новый директор
Опубликовано
Источник фото: АО «Почта России»
Отделение возглавила экс-директор Оренбургского управления
У вологодского отделения Почты России новый директор. Отделение возглавила Марианна Логанова, которая ранее возглавляла Оренбургскоое управление Почты России.
Как сообщает пресс-служба АО «Почта России», приоритетными задачами Марианны Логановой станут модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, а также повышение качества обслуживания клиентов в Вологодской области.
«В зоне внимания нового руководителя по-прежнему остаются социальные функции Почты, а также стабильное предоставление почтовых услуг во всех населённых пунктах региона», - заявили в обществе.