Источник фото: АО «Почта России»

Отделение возглавила экс-директор Оренбургского управления

У вологодского отделения Почты России новый директор. Отделение возглавила Марианна Логанова, которая ранее возглавляла Оренбургскоое управление Почты России.

Как сообщает пресс-служба АО «Почта России», приоритетными задачами Марианны Логановой станут модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, а также повышение качества обслуживания клиентов в Вологодской области.