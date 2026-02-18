Морозы сменятся снегопадами в Вологодской области

Источник фото: Telegram-канал Евгения Тишковца снегопад

Правда, циклон заденет Вологодчину лишь краем

Мощный балканский циклон обрушится в ближайшие дни на регионы Центральной России, где за сутки может выпасть до 50% месячной нормы снега. При этом снег будет валить буквально стеной, а снежный покров может вырасти на рекордные 29-34 см, побив рекорд 60-летней давности.

Судя по картам, Вологодскую область циклон зацепит лишь северной частью и обильных снегопадов в регионе не ожидается. По данным вологодского Гидрометцентра, в четверг ожидается умеренный снег при дневной температуре воздуха от -9 до -11 градусов.

Пик снегопада придется на ночь пятницы, а днем уже будет небольшой снег и метель. При этом воздух уже прогреется до отметок в -7… -9 градусов. В выходные ожидается дальнейшее потепление.