Тюменская компания сорвала пять контрактов по ремонту теплосетей в Вологде

Источник фото: Андрей Титов, Business Online

Цена контрактов составила от 9 до 15 млн рублей

Тюменское ООО «ФортТранс» сорвала пять контрактов по ремонту теплосетей в Вологде. Речь, в частности, идет о реконструкции участков по улицам Мохова, Предтеченской, Благовещенской, Марии Ульяновой и Советскому проспекту. Стоимость контрактов составила от 9 до 15 млн рублей.

«Через несколько дней после заключения договоров подрядчик уведомил АО «Вологдагортеплосеть» об их расторжении. Свое решение компания мотивировала тем, что на момент заключения договоров фактическая стоимость материалов (железобетонных изделий, труб с полиуретановой теплоизоляцией и асфальтобетона) превысила сметную», - рассказали в региональном управлении антимонопольной службы.

Как уточнили в ведомстве, компания не имела права на одностороннее расторжение договоров.

Антимонопольщики признали действия подрядчика недобросовестными и включили компанию в реестр недобросовестных поставщиков.