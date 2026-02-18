Правительство РФ поддержало заявку о создании экономической зоны в Великом Устюге

Источник фото: Культура в Вологодской области

Это будет вторая особая экономическая зона в Вологодской области

Правительство РФ поддержало вологодскую заявку о создании особой экономической зоны в Великом Устюге. Как написал в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, протокол межведомственной рабочей группы по вопросам создания и развития ОЭЗ подписан вице-премьером РФ Александром Новаком.

«Совместно с АФК «Система» при поддержке финансовых инструментов ДОМ.РФ на территории ОЭЗ реализуем масштабный инвестпроект «Тематический парк «Дед Мороз». Появится современная инфраструктура для семейного отдыха, будут созданы дополнительные рабочие места, новые возможности появятся для развития малого и среднего бизнеса. Вырастут налоговые поступления в бюджет», - написал Филимонов telegram-канале.

Глава региона напомнил, что это будет уже вторая подобная площадка в Вологодской области. Ранее особая экономическая зона «Вологодская» была создана около деревни Лесково Вологодского округа.