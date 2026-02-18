Глава Череповца покидает свой пост

Источник фото: Telegram-канал GorodChe

По данным Telegram-каналов, Маслов переходит на работу в Законодательное собрание

Глава Череповца Роман Маслов покидает пост и переходит на работу в Законодательное собрание области. Об этом сегодня сообщает telegram-канал GorodChe.

По его данным, Маслову предложена должность заместителя председателя Законодательного собрания области. Решение принято Масловым после совещания у главы региона Георгия Филимонова.

По предварительным данным, уже через месяц ему может быть вручен депутатский мандат.

В свою очередь в Череповце необходимо назначить исполняющего обязанности главы города. Не исключено, что им станет Артем Соколов, который в настоящее время является заместителем главы.

Мэром города Роман Маслов был назначен в марте 2025 года. В ноябре депутаты переизбрали его на должность главы города.