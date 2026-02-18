Искусственный интеллект поможет провести Масленицу в Семенкове

Источник фото: Вологодский музей-заповедник

Праздник пройдет в течение двух дней

Масленица в музее «Семенково» пройдет на стыке искусственного интеллекта и народных традиций. Как сообщает «Вологодский государственный музей-заповедник», искусственный интеллект проявит себя в неожиданных и поэтических номерах. Праздник будет отмечаться два дня – 21 и 22 февраля.

«Масленица в Семёнково» - визитная карточка Вологодского музея-заповедника и самое крупное мероприятие года, которое много лет посещают тысячи вологжан и гостей области. Музейный праздник отличается особым колоритом, размахом и уважением к истории и народной культуре», - сообщает музей-заповедник.

Помимо традиционных молодецких игр, кулачных боев и выпекания блинов, в программе праздника будут клоунада и буффонада от Арсюши, силовое шоу «Адреналин», последняя гастроль месье Анатоля, а также шоу «Кулинарное столкновение».

6+