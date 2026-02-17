Вологодские музеи завтра можно посетить совершенно бесплатно

Источник фото: ИА «Вологда регион» музеи

День бесплатного посещения музеев проводится с 2019 года

Вологодские музеи приглашают вологжан города бесплатно посетить учреждения культуры. День бесплатного посещения проводится по средам в рамках областного проекта «Культура рядом».

В эту среду, 18 февраля, жители Вологодской области, школьники и студенты смогут бесплатно посетить отделы и филиалы Вологодского музея-заповедника, а также другие учреждения культуры региона. При бесплатном посещении необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий прописку в Вологодской области.

В частности, завтра с 10:00 до 17:30 можно посетить Вологодский музей-заповедник и его филиалы: Музей кружева, «Мир забытых вещей», «Вологодская ссылка», «Вологда на рубеже XIX - XX вв.», Дом-музей Петра I, «Семёнково».

Также бесплатно открыты:

Вологодская областная картинная галерея;

Великоустюгский государственный музей-заповедник;

Белозерский областной краеведческий музей;

Все районные учреждения культуры.

В этом году каждую третью среду месяца также можно посетить ботанический сад, который присоединился к акции.