Пожилые вологжане получат увеличенную пенсию

Источник фото: Отделение Социального фонда пенсии

От самих граждан не потребуется дополнительных заявлений

Вологжане, отметившие в 2026 году 80-летие, будут получать повышенную пенсию. Как сообщает региональное отделение Социального фонда, от самих граждан не потребуется дополнительных заявлений. Выплата поступит на основании данных, которые есть пенсионном деле вологжан, с первого числа следующего месяца после исполнения пенсионеру 80-ти лет.

«Отделение Социального фонда по Вологодской области направляет дополнительную выплату к пенсии в размере 11 704 рубля. В эту сумму входит фиксированная выплата, установленная в 2026 году, которая равна 9584 рублям и надбавка к страховой пенсии на уход 1413 рублей», - уточнили в ведомстве.

Также повышается фиксированная выплата за работу в районах Крайнего Севера, за иждивенцев и работу в сельхозорганизациях.