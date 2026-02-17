Синоптики сообщают об очередном снегопаде

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Он будет связан с новым балканским циклоном

Синоптики сообщают об очередных снегопадах, которые накроют российские регионы уже на этой неделе. Осадки принесет очередной балканский циклон. Если сегодня и завтра будет наблюдаться относительное затишье, то уже в четверг днем в Вологодской области ожидается умеренный снег и метель с порывами ветра до 15 м/с. На дорогах местами гололедица и снежные заносы.

При этом холод начнет отступать и температурный фон вернутся в климатическое русло. Днем потеплеет до -7… -9 градусов. В среднем в четверг может выпасть более 3 мм осадков.

Еще больше снега ожидается в пятницу, когда циклон наберет силу. По данным сайта Gismeteo.ru, в последний рабочий день недели может выпасть до 7 мм осадков. Правда, и воздух прогреется до -6 градусов.