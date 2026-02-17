На Кремлевской площади Вологды ограничат движение

Источник фото: Вологда.рф

Парковка и движение транспорта будут запрещены в ближайшее воскресенье

В Вологде в воскресенье, 22 февраля, будет ограничено автомобильное движение на Кремлевской площади в связи с празднованием Масленицы.

В частности, с 06:00 до 15:00 будут запрещены стоянка и движение транспорта на улице Сергея Орлова от дома №4 до Кремлёвской площади и по Торговой площади на участке от дома №1 до дома №17.

Как сообщает Вологда.рф, пройти на Кремлевскую площадь можно будет через три контрольно-пропускных пункта. Они появятся у перекрестка проспекта Победы и улицы Батюшкова, у Воскресенского собора и у Музея кружева. Они будут работать с 11:00 до 14:00.

Основные масленичные гуляния начнутся в 11 часов. В этом году Кремлевская площадь станет основным местом проведения гуляний.