Массовая проверка мигрантов прошла в Череповце

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Всего правоохранители проверили более 120 человек

В Череповце прошла массовая проверка мигрантов «Иностранный водитель». В течение трех дней сотрудники отдела по вопросам миграции городского УМВД совместно с участковыми уполномоченными полиции, инспекторами ДПС, сотрудниками патрульно-постовой службы, уголовного розыска, при поддержке ОМОН «Титан» Росгвардии проверили более 120 иностранцев.

Как пояснили в региональном УМВД, по фактам нарушения миграционного законодательства составлено 11 административных материалов, принято решение о принудительном выдворении 9 иностранцев за пределы РФ. В настоящее время они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Вологодской области для последующего выдворения за пределы страны.